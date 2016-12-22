В Британии арестовали еще двоих фигурантов по делу о теракте в Манчестере

Полиция Манчестера арестовала еще двоих человек по делу о теракте, который произошел 22 мая на британской «Манчестер Арене» во время концерта певицы Арианы Гранде. Об этом сообщает полиция в Twitter.
Полиция арестовала двух мужчин 22 и 20 лет. Таким образом, общее число задержанных по делу достигло 13 человек, число подозреваемых, которые находятся на данный момент под стражей, составляет 11 человек.
Ранее полиция Манчестера сообщила об аресте 44-летнего мужчины по подозрению в терроризме. Как отмечалось в сообщении, арест был произведен также в рамках расследования теракта на «Манчестер Арене».
Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел 22 мая сразу после окончания концерта Арианы Гранде. В результате происшествия 22 человека погибли, 59 пострадали. Полиция назвала произошедшее терактом, ответственность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).