В Британии арестовали еще двоих фигурантов по делу о теракте в Манчестере

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Общество
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Полиция Манчестера арестовала еще двоих человек по делу о теракте, который произошел 22 мая на британской «Манчестер Арене» во время концерта певицы Арианы Гранде. Об этом сообщает полиция в Twitter.

Полиция арестовала двух мужчин 22 и 20 лет. Таким образом, общее число задержанных по делу достигло 13 человек, число подозреваемых, которые находятся на данный момент под стражей, составляет 11 человек.

Ранее полиция Манчестера сообщила об аресте 44-летнего мужчины по подозрению в терроризме. Как отмечалось в сообщении, арест был произведен также в рамках расследования теракта на «Манчестер Арене».

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел 22 мая сразу после окончания концерта Арианы Гранде. В результате происшествия 22 человека погибли, 59 пострадали. Полиция назвала произошедшее терактом, ответственность за него взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). 

Теги
Манчестер, Теракт, «Манчестер-Арена»
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