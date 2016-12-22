СМИ рассказали о погибшем при пожаре на территории университета Москвы

В ангаре на территории Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ) на юго-западе Москвы возник пожар. В результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

По данным агентства, в здании еще могут находиться люди, сейчас идет разбор завалов и поиск оставшихся в ангаре.

По данным столичного главка МЧС, информация о пожаре поступила спасателям в 07:14 утра, по прибытии пожарных было установлено возгорание в ангаре на площади около 60 квадратных метров. «К сожалению, в результате пожара имеются пострадавшие», — уточнили в пресс-службе.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня, в 07:37 возгорание было ликвидировано.