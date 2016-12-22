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СМИ узнали об уничтожении самолетами России колонны боевиков ИГ в Сирии
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09:48
СМИ узнали об уничтожении самолетами России колонны боевиков ИГ в Сирии

Российская авиация уничтожила более 120 боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России), которые пытались прорваться из Ракки в район Пальмиры. Об этом источник в Минобороны сообщил агентствам «Интерфакс» и «РИА Новости».

По словам источника, было уничтожено 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Колонна террористов была обнаружена и ликвидирована 25 мая.

Ранее, 26 мая, Reuters со ссылкой на заявление Пентагона сообщил, что за последний месяц международной коалиции во главе с США удалось уничтожить трех высокопоставленных боевиков «Исламского государства».

Боевики были уничтожены во время операций в Сирии и Ираке. 27 апреля во время авиаудара в городе Маядин в Сирии был уничтожен гражданин Турции Мустафа Гюнеш, 11 мая в том же районе был ликвидирован выходец из Алжира Абу Асим аль-Джазери. Командующий одним из подразделений ИГ (запрещена в России) Абу Хаттаб ал-Рави был убит 18 мая в Ираке. 
  

Теги
Минобороны, Сирия, ИГ
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