Владельцы «Альфа-банка» подали в суд на Buzzfeed за «досье» на Трампа

Владельцы «Альфа-банка» подали в суд на интернет-издание buzzfeed за публикации, в которых утверждалось, что банкиры были частью российской схемы, направленной на влияние на исход президентских выборов в США 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.
По данным издания, иск о защите чести и достоинства был подан Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом 26 мая в Манхэттене. Представитель издания Мэтт Митентал назвал этот иск «попыткой запугать BuzzFeed».
Речь идет о публикации BuzzFeed, в которой было составлено досье на Трампа, якобы на основе информации бывшего агента британской разведки МИ-6. В нем говорилось, что у России есть компромат на Трампа. Сам президент США Дональд Трамп, а также в Кремле опровергали изложенные в докладе факты. Ранее также сообщалось, что спецслужбам пока не удалось подтвердить это досье. 30 марта комитет по разведке сената США проведет слушания о возможных связях президента Трампа с Россией.