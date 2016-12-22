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Технологии и медиа
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Владельцы «Альфа-банка» подали в суд на Buzzfeed за «досье» на Трампа

Владельцы «Альфа-банка» подали в суд на интернет-издание buzzfeed за публикации, в которых утверждалось, что банкиры были частью российской схемы, направленной на влияние на исход президентских выборов в США 2016 году. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, иск о защите чести и достоинства был подан Михаилом Фридманом, Петром Авеном и Германом Ханом 26 мая в Манхэттене. Представитель издания Мэтт Митентал назвал этот иск «попыткой запугать BuzzFeed».

Речь идет о публикации BuzzFeed, в которой было составлено досье на Трампа, якобы на основе информации бывшего агента британской разведки МИ-6. В нем говорилось, что у России есть компромат на Трампа. Сам президент США Дональд Трамп, а также в Кремле опровергали изложенные в докладе факты. Ранее также сообщалось, что спецслужбам пока не удалось подтвердить это досье. 30 марта комитет по разведке сената США проведет слушания о возможных связях президента Трампа с Россией.

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Теги
СМИ, «Альфа-банк», Дональд Трамп
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