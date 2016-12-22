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Заседание суда Лондона по апелляции Украины назначено на январь 2018 года
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04:32
Заседание суда Лондона по апелляции Украины назначено на январь 2018 года

Первое заседание Апелляционного суда по жалобе Украины на решение Верховного суда Лондона об отказе в полноценном рассмотрении спора с Россией по поводу долга в $3 млрд состоится в январе 2018 года. Об этом сообщил юрист, который представляет интересы России в лондонском суде, передает «РИА Новости».

На сайте Министерства финансов Украины сообщалось, что во время заседания суда, которое состоялось 26 мая, Судья Блэр рассмотрел прошение украинской стороны о приостановке решения суда о выплате России $3 млрд с процентами до завершения рассмотрения апелляции Украины, и принял решение отложить вынесение своего решения. «Учитывая сложность затронутых вопросов судья решил отложить вынесение своего решения», — сообщил украинский Минфин. Ведомство отмечает, что судья рассмотрит вопрос «глубже», перед вынесением своего решения «в положенный срок».

 В сообщении также было указано, что заседание Апелляционного суда Лондона состоится не раньше 2018 года.

В конце марта Высокий суд Лондона отказал Киеву в полноценном рассмотрении спора с Россией по долгу перед Москвой. В российском Министерство финансов назвали такое решение победой и заявили, что оно несет окончательный характер. Киев рассчитывал оспорить постановление суда 23 июня. 

Теги
Высокий суд Лондона, аппеляция, Долг
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