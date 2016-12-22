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Общество
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МВД проверит задержание в Москве читавшего стихи мальчика
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МВД проверит задержание в Москве читавшего стихи мальчика

МВД проверит инцидент с задержание мальчика в Москве, который читал стихи. Об этом сообщил представитель столичного управления Министерства внутренних дел Александр Князев. Его слова опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Руководством УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве назначена проверка по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40», — заявил представитель МВД. По его словам, во время проверки будут, в том числе, оценены действия сотрудников полиции. Итоги будут опубликованы для общественности, отмечается в сообщении.

В свою очередь, члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав граждан в местах принудительного содержания установили, что никаких нарушений во время задержания ребенка не было. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Денис Набиуллин.

По его словам, во время посещения отделения полиции, куда был доставлен мальчик, его там не было, так как ребенок был передан отцу. Набиуллин отметил, что мальчик был задержан на площади Арбатские ворота, потому что он занимался попрошайничеством. Он отметил, что женщина, которая была рядом с мальчиком, не предоставила документов, которые подтверждали, что она является его «законным представителем».

В отношении отца ребенка полицейские составили протокол об административном правонарушении, «выразившегося в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», рассказал Набиуллин. Член ОНК отметил, что отец был в отделении добровольно вместе с адвокатами и хотел писать жалобы на действия сотрудников полиции. Он добавил, что ребенок у отца не изымался, а протокол родитель может обжаловать в суде.

В пятницу, 27 мая, отец мальчика Илья Скваронски рассказал «Медиазоне», что его сына задержали полицейские, когда он читал «Гамлета» Уильяма Шекспира на улице Воздвиженка. Его мать в это время находилась в 20-25 метров от ребенка. Скваронски пояснил, что его сын занимается «театральной деятельностью», а выходит читать стихи на улицу, чтобы бороться с «комплексами».

В МВД, в свою очередь, рассказали РБК, что ребенок не был задержан, а сотрудники полиции его «подобрали», потому что мальчик находился на улице без сопровождающих. В пресс-службе ведомства пояснили, что ребенок подходил к прохожим и к машинам, а сотрудникам полиции не мог сказать, кто его родители. Мать затем вызвали в ОВД для разбирательства. В «ОВД-Информ» сообщали, что мальчика и его родителей отпустили из отделения полиции. 

Теги
несовершеннолетние, Дети, ГУ МВД по Москве
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