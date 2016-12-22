Ариана Гранде анонсировала благотворительный концерт в Манчестере

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Американская певица Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере в память о погибших в теракте на «Манчестер Арене». Об этом исполнитель сообщила на своей странице в Twitter.



В сообщении отмечается, что собранные средства с концерта будут переданы семьям погибших и пострадавших в теракте. О месте, времени и дате концерта станет известно, когда все будет подтверждено, написала Гранде.

«Мы никогда не сможем понять, почему такие события случаются [теракт на «Манчестер Арене» — прим.РБК], потому что это не в нашей природе, поэтому мы не должны страшиться», — заявил певица. — «Мы не будем останавливаться и бояться. Мы не позволим разделить нас. Мы не позволим ненависти выиграть».

Гранде рассказала, что когда тур Dangerous Woman планировался, она говорила, что шоу должно быть «безопасным местом для фанатов, где они могут укрыться от мира, праздновать, исцеляться, чувствовать себя в безопасности и где могут быть собой». Певица подчеркнула, что теракт в Манчестере «это не изменит». Гранде сказала, что жертвы атаки и пострадавшие будут всегда в ее сердце, и она будет думать о них «до конца своих дней».

Теракт в Манчестере был совершен вечером 22 мая после завершения концерта Арианы Гранде на «Манчестер Арене». Когда зрители шли к выходу, в фойе взорвалась самодельная бомба. В результате погибли 22 человека, получили ранения более 100. Исполнителем теракта был 22-летний террорист-смертник Салман Абеди. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). 

Теги
взрыв, «Манчестер Арена», Ариана Гранде
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