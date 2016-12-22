В Белоруссии из-за коррупции задержали 10 руководителей крупного холдинга

В Белоруссии предъявлены обвинения 10 подозреваемым по делу о коррупции в агропромышленного комплексе. Об этом сообщается на официальном сайте МВД республики.



Как отмечается в сообщении, по версии следствия, руководители государственных предприятий получали «незаконные денежные вознаграждения от управляющей компании холдинга «АФМ», который является одним из крупнейший коммерческих производителей и поставщиков ветеринарных препаратов и кормовых добавок в Белоруссии. В обмен данные должностные лица лоббировали интересы компании и способствовали заключение сделок на поставку продукции и решали вопросы по возврату задолженностей.



По данным МВД, деньги передавали руководители «АФМ» или ее сотрудники. Во время передачи взятки был задержан с поличным менеджер компании. Он хотел дать деньги заместителю председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ, чтобы он обеспечил своевременную оплату поставок «АФМ» субъектам хозяйствования, которые находились в подчинении союза.

По предварительным данным, сумма взяток составила $6,5 тыс. Однако данная сумма не окончательная и может быть скорректирована в ходе следствия. По данным МВД, «взятки формировали путем обналичивания денежных средств компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования на территории иностранных государств» и могут составить в общей сумме более одного миллиона долларов.

Данная сумма составила составляла 5-8% от товарооборота с предприятиями агропромышленного комплекса, говорится в сообщении МВД.

По факту произошедшего было возбуждено 15 уголовных дел по ст. 431 УК РБ (дача взяток в отношении должностных лиц) и ст. 430 УК РБ (получение взяток). Десяти фигурантам уголовных дел было предъявлено обвинение. Они помещены под стражу. Пятеро привлечены в качестве подозреваемых. Как отмечает МВД, некоторые из обвиняемом признали свои вину и раскаялись в содеянном.