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МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка
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23:42
МВД прокомментировало задержание читавшего стихи в районе Арбата ребенка

В пресс-службе управления МВД по Москве объяснили задержание читавшего стихи в центре Москвы мальчика. Дежурный пресс-службы МВД рассказал РБК, что полицейский посчитали, что мальчик потерялся, так как находился на улице без сопровождающих.

По его словам, ребенок подходил «то к одному прохожему, то к другому, то к одной машине, то к другой». Полицейским он не смог сказать, где его родители, поэтому полицейские решили, что в центре Москвы без родителей. «Мальчика не задержали, а подобрали и доставили в отдел, потому что он находился в центре Москвы один. Маму вызвали в полицию для разбирательства», — пояснил он.

О задержании мальчика впервые сообщила в своем Facebooke журналистка Люся Штейн. В своем посте она написала, что полицейские «схватили читавшего стихи мальчика» и посадили в машину.

Отец мальчика рассказал «ОВД–Инфо», что мать мальчика сидела на скамейке и читала книгу, а подъехавшие полицейские «без объяснений причин стали сажать ребенка в машину», тогда как его мать попыталась помешать им сделать это. В результате сотрудники полиции увезли ребенка в ОВД Арбат без родителей, а родителям сказали, что задержали его «за попрошайничество».

В своем комментарию «Дождю» Штейн рассказала, что родителей рядом не было, а они подъехали уже в ОВД.

Однако, по по словам отца Ильи Скваронски, ребенок был не один, а гулял с мамой, которая в это время сидела на скамейке и читала книгу, сообщает «Медиазона». Он также рассказал, что его сын читал вслух «Гамлета» Уильяма Шекспира. Он отметил, что инцидента произошел на улице Воздвиженка, а стихи мальчик читал проходящим мимо прохожим, в то время как его мать находилась от него в 20–25 м. Скавронски отметил, что полицейские вели себя грубо во время задержания и «матерились». Он пояснил, что его сын «занимается театральной деятельностью» и «для него эти выходы на улицу — это борьба с комплексами».

По сообщению «ОВД-Инфо», его матери грозит вменить ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). «Отцу грозят также административным делом за оскорбление полиции», — говорится в сообщении «ОВД-Инфо».

По данным «ОВД-Инфо» на данный момент мальчик и его родители находятся в ОВД «Арбат». На его отца составляют протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию). Скавронски отказался подписать проток из-за несогласия с его содержанием. 

Теги
задержание, несовершеннолетний гражданин, ГУ МВД по Москве
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