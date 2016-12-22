Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе 21:35 Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину 21:57 После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика 21:34 Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер 21:07 ВАК сохранил докторскую степень помощника секретаря Совбеза России 20:54 Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля 19:48 В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку 19:36 На юго-западе Москвы сгорел автобус 19:01 Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения» 18:59 Неизвестный мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве 18:37 В Госдуме передумали вводить платный въезд в города России 18:24 Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов 18:16 МЧС предупредило москвичей об усилении ветра вечером в пятницу 17:35 В центре Москвы открыли 33 бюста работы Зураба Церетели 17:11 Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта 17:11 Москалькова назвала преждевременным голосование граждан по реновации 17:09 Теплоход «Валерий Брюсов» отбуксируют от Крымской набережной 27 мая 16:50 На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром 16:37 Собянин одобрил кандидатуру Козловского на пост главы метрополитена 16:29 В парламенте Чечни ответили на доклад HRW о преследовании геев 15:41 Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки» 15:34
Лента новостей 22:16 МСК
Группе «Иванушки International» запретили въезд на Украину Общество, 21:57 Компания Абрамовича продаст свою украинскую «дочку» за $110 млн Бизнес, 21:38 Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе Общество, 21:35 После футбольного матча в Сочи МВД внесло в черный список 54 болельщика Общество, 21:34 Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер Общество, 21:07 Пытавшийся отсудить у Грефа $750 млн бизнесмен обжаловал арест Бизнес, 20:58 ВАК сохранил докторскую степень помощника секретаря Совбеза России Общество, 20:54 Советник Трампа допустил ужесточение санкций против России Политика, 20:49 В Госдуме сочли действия Милонова на первомайском шествии недопустимыми Политика, 20:42 Сборная Аргентины по футболу назвала имя нового главного тренера Спорт, 20:28 От Украины потребовали $325 млн на обеспечение по спору с Россией Финансы, 20:19 «Евродон» займется производством баранины Бизнес, 20:05 МИД назвал высылку российских дипломатов из Эстонии «враждебной акцией» Политика, 19:53 Сноуден попросил отпустить обвиненного в призывах к терроризму математика Политика, 19:50 Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля Общество, 19:48 В Липецке из-за прорыва трубы на улице забил фонтан высотой с пятиэтажку Общество, 19:36 Лишившийся домена ɢoogle.com россиянин подал в суд на Ru-Center Технологии и медиа, 19:25 На юго-западе Москвы сгорел автобус Общество, 19:01 Звягинцев назвал обыски у Серебренникова «политическим жестом устрашения» Общество, 18:59 Грамотные деньги: как образование превращает сбережения в инвестиции Олег Шибанов, Ольга Щербакова Мнение, 18:59 Луческу обвинил «Спартак» в нечестной победе в чемпионате России Спорт, 18:54 Володин раскритиковал правительство за дистанцирование от спорных законов Политика, 18:50 Госдума отклонила запрос о проверке премий в «Роснефти» и «Газпроме» Политика, 18:41 Неизвестный мужчина открыл стрельбу по детской площадке в Москве Общество, 18:37 Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии» Политика, 18:30 В Госдуме передумали вводить платный въезд в города России Общество, 18:24 На Украине прошли испытания новой ракеты Политика, 18:19 Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов Общество, 18:16
Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе
Материалы по теме Неизвестные обстреляли машину скорой помощи в Екатеринбурге В Подмосковье обстреляли съемочную группу телеканала «Авто 24» На юго-востоке Москвы обстреляли машину и похитили сумку с деньгами В Дагестане неизвестные обстреляли машину полицейских
21:35
Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе

Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе. Дело заведено по ст. 213 УК РФ («хулиганство»), сообщил РБК дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В МВД уточнили, что сообщение о дорожном конфликте поступило в МВД еще в ночь на 22 мая. Как рассказала потерпевшая, она направлялась в сторону Московской области по Киевскому шоссе. На 35 км трассы рядом с остановкой «Соколово» неизвестный водитель «без причины» открыл стрельбу по ее машине.

В результате транспортное средство получило повреждения. Полиция устанавливает личность подозреваемого, осуществляет мероприятия по его розыску и задержанию. 

Теги
Москва, Киевское шоссе, Обстрел автомобиля
Другие материалы РБК
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Сразу 16 компаний изменили цены на автомобили в России за месяц
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку