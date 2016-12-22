Полиция завела дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе

Полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы по автомобилю на Киевском шоссе. Дело заведено по ст. 213 УК РФ («хулиганство»), сообщил РБК дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В МВД уточнили, что сообщение о дорожном конфликте поступило в МВД еще в ночь на 22 мая. Как рассказала потерпевшая, она направлялась в сторону Московской области по Киевскому шоссе. На 35 км трассы рядом с остановкой «Соколово» неизвестный водитель «без причины» открыл стрельбу по ее машине.

В результате транспортное средство получило повреждения. Полиция устанавливает личность подозреваемого, осуществляет мероприятия по его розыску и задержанию.