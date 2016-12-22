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Общество
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Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер
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21:07
Лауреатами Новой Пушкинской премии стали поэт Жданов и художник Мессерер

Лауреатами Новой Пушкинской премии «за совокупный творческий вклад в отечественную культуру» стали поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственного музея А.С.Пушкина.

Вручение премии состоялось 26 мая в Государственном музее А.С.Пушкина. Размер денежной премии составляет 200 тыс. руб. Также совет премии отметил дипломом «За служение истории российской словесности» директора музея-усадьбы «Остафьево» — «Русский Парнас» Анатолия Коршикова.

Новая Пушкинская премия была учреждена в 2005 году фондом Александра Жукова, Государственным музеем А.С.Пушкина и Государственным музеем-заповедником «Михайловское». Церемония награждения лауреатов в этом году состоялась в 13-й раз. 

Теги
Новая Пушкинская премия, вручение премии
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