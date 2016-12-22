Четырех подозреваемых в подготовке теракта в Москве арестовали до июля

Столичный Мещанский суд санкционировал арест четырех подозреваемых в подготовке теракта в общественном транспорте в Москве, передает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Ранее 26 мая, как уточняет агентство, с требованием взять их под стражу в суд обратились представители ФСБ. Фигуранты дела были задержаны сотрудниками спецслужбы в Ново-Переделкино днем ранее.

«Ходатайство следствия является законным, обоснованным и подлежит удовлетворению», — приводит «РИА Новости» слова судьи. Таким образом, как замечает агентство, все задержанные, а именно Мухаммадюсуф Ашуров, Фуркат Кушаев, Абдушукур Гулмирзаев и Магомед Давудов, были арестованы на два месяца — по 24 июля включительно.

При этом ранее, как писало «РИА Новости», во время заседания суда один из предполагаемых боевиков признался агентству, что его сообщник готовил взрыв. «Ашуров готовился взорвать. Не знаю, но он готовился», — заявлял Гулмирзаев, поясняя также, что Ашуров, по его данным, «таскал коробки, в которых <...> была какая-то взрывчатка». «У него друзья в Сирии, он постоянно там с ними разговаривал», — также отмечал собеседник агентства.

О задержании четырех предполагаемых боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» стало известно 25 мая. Все они, как сообщали тогда в ФСБ, подозревались в подготовке теракта на объектах транспортной инфраструктуры столицы.

Руководство группировкой, как поясняли представители спецслужбы, осуществлялось с территории Сирии. Туда же, по версии ФСБ, задержанные планировали уехать после совершения теракта и принимать участие в боях на стороне ИГ.