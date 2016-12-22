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Лента новостей 19:14 МСК
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На юго-западе Москвы сгорел автобус
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19:01
На юго-западе Москвы сгорел автобус

В Москве возле станции метро «Юго-Западная» сгорел автобус. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

По данным спасателей, информация о возгорании поступила в дежурную часть в 18:05 мск. Инцидент, как уточнили в министерстве, произошел у дома 105 на проспекте Вернадского. «Загорание автобуса по всей площади — 15 кв. м.», — отметил собеседник агентства.

Как рассказали в ведомстве «РИА Новости», уже к 18:13 мск пожар был ликвидирован. Пострадавших в результате произошедшего, по словам спасателей, не было.​

В момент возгорания, как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС, пассажиров в автобусе также не было.​

Причины произошедшего и остальные обстоятельства инцидента пока не уточняются. 

Теги
Москва, пожар, автобус
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