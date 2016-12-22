Неизвестный мужчина открыл стрельбу на детской площадке в Москве

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета по детской площадке на юго-востоке Москвы, ранены два человека, об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Неизвестный стрелял из окна или с балкона дома по улице Грайвороновской из пневматического оружия. В результате были ранены две женщины. Ранения легкие, госпитализация не понадобилась. На месте сотрудники МВД принимают меры по задержанию стрелявшего», — сообщили в пресс-службе.

​По данным источника «Интерфакс» инцидент произошел по адресу: Грайвороновская, 17. По данным «РИА Новости», одна из женщин получила ранение в ногу, другая — в голову.