Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии»

Бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был награжден 26 мая высшей наградой Республики Северная Осетия — орденом «Слава Осетии». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В сообщении ведомства отмечается, что Чуркин был удостоен ордена «за заслуги перед народом Осетии и высокий профессионализм, проявленный на посту российского представителя при ООН». Орден был передан родственникам Чуркина во время встречи полпреда Северной Осетии Бориса Джанаева с замминистра иностранных дел России Геннадием Гатиловым.

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.

Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.