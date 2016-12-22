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Политика
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Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии»
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18:30
Виталия Чуркина посмертно наградили орденом «Слава Осетии»

Бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин был награжден 26 мая высшей наградой Республики Северная Осетия — орденом «Слава Осетии». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

В сообщении ведомства отмечается, что Чуркин был удостоен ордена «за заслуги перед народом Осетии и высокий профессионализм, проявленный на посту российского представителя при ООН». Орден был передан родственникам Чуркина во время встречи полпреда Северной Осетии Бориса Джанаева с замминистра иностранных дел России Геннадием Гатиловым.

Фотогалерея Умер Виталий Чуркин 20 февраля в Нью-Йорке умер ​представитель России при ООН Виталий Чуркин. Причина смерти пока неизвестна. Как Виталий Чуркин стал одним из самых известных российских дипломатов — в фотогалерее РБК.   Показать 10 фотографий

Постпред России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. Причиной смерти дипломата стал сердечный приступ.

Похороны Чуркина прошли 24 февраля на Троекуровском кладбище в Москве.

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Теги
орден, Виталий Чуркин, Северная Осетия
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