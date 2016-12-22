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Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов
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Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов
Общество, 18:16
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Путин поручил прокуратуре проверить программы расселения аварийных домов

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить факты невключения в региональные программы переселения жителей домов, которые были признаны аварийными. Об этом со ссылкой на поручение российского лидера сообщает «РИА Новости».

Документ, как отмечает агентство, был подписан по итогам совместного заседания Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

«Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку фактов невключения в региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, домов, признанных аварийными до указанной даты», — говорится в тексте поручения.

Проверка, как уточняется в документе, должна быть проведена до 15 сентября.

Ранее, 4 мая, Путин в ходе заседания Госсовета заявил, что правительство вместе с регионами с начала 2019 года должно ввести постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Тогда же президент заявлял о необходимости разобраться с ситуациями, когда по формальным и надуманным причинам люди не были включены в программу переселения.

Теги: Владимир Путин , Генпрокуратура , аварийное жилье
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