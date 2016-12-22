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Производитель назвал сроки запуска серийного производства вертолета Ка-62
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17:40
Производитель назвал сроки запуска серийного производства вертолета Ка-62

Запуск серийного производства новейшего вертолета Ка-62 планируется начать в 2020 году, сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Камов» Владимир Макарейкин, передает ТАСС.

«С учетом подготовки производства заказчик может получить первые машины уже в 2020 году», — приводит его слова агентство. Сертификация борта, как пояснил Макарейкин, будет осуществлена после того, как ее так же получит двигатель, который производится французскими конструкторами. Вместе с ним вертолет, по данным исполнительного директора «Камов», должен будет пройти все необходимые испытания.

«Завершив эти испытания, мы планируем получить в 2019 году сертификат типа в грузопассажирском варианте», — пояснил собеседник агентства.

При этом ранее, в феврале 2014 года, представитель холдинга «Вертолеты России» Николай Титов заявлял, что в серийное производство Ка-62 будет запущен к началу 2016 года. Однако тогда этого не произошло.

Позже, в ноябре прошлого года, о том, что вертолет готов к запуску в серию сообщал замгендиректора холдинга Андрей Шибитов.

«Потребуется отшлифовать технологию производства отдельных агрегатов, а также внести изменения по итогам испытаний, но в целом серийное производство на арсеньевском заводе [Приморский край] фактически готово», — уточнял он.

Однако 26 мая, стало известно, что опытный образец вертолета Ка-62 только совершил 25 мая первый испытательный полет. Испытания, как сообщал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, прошли успешно. Ка-62, по его данным, пролетел по кругу на скорости 110 км/ч в течение 15 минут.​ 

Теги
вертолет, серийное производство, Ка-62
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