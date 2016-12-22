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Общество
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Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта
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Группа Kiss отменила концерт в Манчестере после теракта
Теракт на концерте в Манчестере
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Американская рок-группа Kiss отменила свой концерт в Манчестере после теракта, который был устроен в этом городе. О своем решении участники группы информируют в сообщении на официальном сайте.

Выступление в Манчестере должно было пройти 30 мая в рамках международного тура. Концерт планировался на стадионе «Манчестер Арена», где устроил взрыв террорист смертник.

В сообщении участники группы выразили свои соболезнования всем жителям города и пострадавшим от теракта. «Наши сердца разбиты злодеянием, совершенным против невинных жертв в Манчестере… Наши мысли и молитвы с семьями и друзьями пострадавших и всеми жителями Манчестера в это трудное время», — говорится в заявлении группы. Всем, кто уже купил билеты на шоу, группа пообещала вернуть деньги.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел в ночь на 23 мая. Террорист-смертник взорвал себя в фойе после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Жертвами взрыва стали 22 человека, более 100 были ранены. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании, 66 человек по-прежнему находятся в госпиталях, 23 из них — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Как установили спецслужбы, исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который незадолго до этого вернулся в Великобританию из Ливии. После совершения теракта в Ливии были арестованы его отец и брат. Во время обысков в Манчестере правоохранительным органам удалось обнаружить цех по изготовлению бомб. 

Теги
теракт, концерт, Манчестер, Kiss
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