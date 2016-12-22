На западе Украины в церкви Московского патриархата устроили погром

В селе Пирванче Волынской области Украины неизвестные осквернили храм, принадлежащий ​Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Волынской епархии.

Злоумышленники ворвались в Свято-Покровский храм в ночь на 26 мая. В епархии предположили, что их целью было ограбление храма. «Очевидно, преступники искали церковную кассу, однако не нашли деньги и решили отомстить и сжечь храм. Как стало известно, вандалы перевернули Святые Дары на престоле и устроили в помещении беспорядок», — говорится в сообщении.

В храме в настоящее время работает полиция.

Патриарх Кирилл 17 мая обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой не допустить принятия на Украине «антицерковных законов». Речь идет о законопроектах «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, признанном Верховной радой Украины государством-агрессором» и планируемых поправках в закон «О свободе совести и религиозных организациях». В случае принятия этих законопроектов Московский патриархат будет вынужден согласовывать с Киевом назначение церковного руководства в подконтрольных епархиях на Украине. Кроме того, будет упрощена процедура смены руководства в церквях, что, как опасаются в РПЦ, поставит церкви Московского патриархата на Украине под угрозу.

Крупнейшими православными организациями на Украине являются Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП). УПЦ МП является частью Русской православной церкви и ее руководство назначается патриархом Кириллом. УПЦ КП является канонически непризнанной церковью, которая возникла в 1992 году.