МИД выпустил предупреждение для россиян после атаки на христиан в Египте

МИД России призвал россиян, находящихся в Египте, быть осмотрительнее и избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве назвали атаку на христианских паломников «отвратительной акцией», которое показала «бесчеловечную сущность международных террористов», говорится в опубликованном сообщении.

Около 26 человек погибли в провинции Эль-Минья в Египте после нападения неизвестных на автобусы, в которых находились христианские паломники-копты. На пути к монастырю Святого Самуила Исповедника к автобусам приблизились три внедорожника, из которых боевики открыли огонь. По данным телеканала Al Arabiya, жертвами атаки стали в том числе и дети.

В апреле 2017 года террорист совершил самоподрыв возле входа в коптскую церковь в Александрии. Тогда же второй смертник привел в действие взрывное устройство во время богослужения по случаю Вербного воскресенья в коптской церкви в городе Танта. Жертвами терактов стали 47 человек, более 100 пострадали