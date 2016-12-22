Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки» 15:34 В парламенте Чечни ответили на доклад HRW о преследовании геев 15:41 В Египте при атаке террористов погибли более 25 христианских паломников 15:02 В Приморье на таможне задержали 77 тыс. банок Red Bull 14:50 В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека 14:02 Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова 13:43 «Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК 13:39 HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями 13:33 На юге Москвы частично обрушилась крыша административного здания 12:52 Госдума приняла закон Яровой о «группах смерти» 12:31 Поклониться мощам Николая Чудотворца захотели 72% россиян 12:08 МВД назвало причину возгорания 30 машин на автостоянке в Новой Москве 11:31 В Риме умерла итальянский модельер Лаура Бьяджотти 09:59 СПЧ предложил Путину провести первую в истории административную амнистию 09:22 На автостоянке на юго-востоке Москвы сгорели шесть машин 08:57 The Times сообщило о готовившейся за год атаке на клуб в Манчестере 06:52 Полиция задержала еще одного фигуранта дела о теракте в Манчестере 06:48 Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова 03:19 Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин 02:29 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Вчера, 22:26 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Вчера, 22:01
Лента новостей 16:12 МСК
Лучшие предложения рынка наличной валюты  16:00   USD НАЛ. Покупка 56,85 Продажа 56,86 EUR НАЛ. 63,60 63,70 Власти Эстонии предписали российским консулам покинуть страну Политика, 15:55 Серебренников прокомментировал в обращении ситуацию с обысками Политика, 15:53 В парламенте Чечни ответили на доклад HRW о преследовании геев Общество, 15:41 «Собеседник» получил претензии от «связанных с Медведевым» фондов Политика, 15:37 Минтруд рассказал о стоимости повышения МРОТ для региональных чиновников Политика, 15:35 Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки» Общество, 15:34 Роналду отменил выступление в Лондоне из-за террористической угрозы Спорт, 15:20 Правительству предложили отозвать законопроект о курортном сборе Экономика, 15:04 В Египте при атаке террористов погибли более 25 христианских паломников Общество, 15:02 Россия и Китай выступили за полную денуклеаризацию корейского полуострова Политика, 14:59 Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели» Политика, 14:59 В Приморье на таможне задержали 77 тыс. банок Red Bull Общество, 14:50 WBA отказалась организовывать бой Мейвезера против Макгрегора Спорт, 14:43 Акционеры Сбербанка приняли решение втрое увеличить размер дивидендов Финансы, 14:22 Минута приговора: почему Верховный суд хочет сэкономить судьям время Вадим Волков, Дмитрий Скугаревский Мнение, 14:22 Минтруд назвал затраты на рост МРОТ для работников федеральных госорганов Экономика, 14:04 В Египте при атаке на автобус с христианами погибли 23 человека Общество, 14:02 В фонде Навального извинились за ошибки в ролике о Ковальчуке Политика, 13:53 Путин продлил срок полномочий бизнес-омбудсмена Титова Общество, 13:43 «Диссернет» не пустили на заседание президиума ВАК Общество, 13:39 Полиция пришла с обысками к координатору «Открытой России» в Казани Политика, 13:34 HRW узнала о роли главы парламента Чечни в издевательствах над геями Общество, 13:33 Давнее дело: откуда появилось обвинение Усманова в изнасиловании Политика, 13:27 Песков ответил на заявления о дистанцировании Кремля от реновации Политика, 13:25 «Дождь» рассказал о недвижимости родни и окружения Кадырова в Москве Политика, 13:24 Курс евро на завтра  13:16 EUR ЦБ 63.6689 +0.6573 Курс доллара на завтра  13:16 USD ЦБ 56.756 +0.6859
Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки»
Материалы по теме В трех регионах России объявлен режим ЧС федерального уровня В Ставропольском крае ввели режим ЧС из-за паводка В трех регионах России ввели режим ЧС из-за паводка Кремль рассказал о докладе Путину о паводках и пожарах
15:34
Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки»

Глава МЧС Владимир Пучков на встрече с чиновниками в Ставропольском крае, где объявлен режим ЧС из-за паводков, призвал их «засучить рукава» и работать круглосуточно. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании рабочей группы по ликвидации последствий паводка Пучков потребовал от всех чиновников и руководителей экстренных служб интенсивнее вести работу по оказанию помощи местному населению. «Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках», — заявил Пучков.

Глава ведомства подчеркнул, что все социальные, медицинские службы и органы местного самоуправления в условиях ЧС должны работать круглосуточно. «Все совещания отменяем. Все вопросы решайте на местах быстро и оперативно», — заявил он. При этом он напомнил, что каждый из чиновников несет персональную ответственность за помощь пострадавшим.

В то же время Пучков поблагодарил сотрудников полиции, которые патрулируют затопленные населенные пункты для борьбы с мародерами.

​Как сообщает местное издание «Блокнот — Ставрополь», к 26 мая в зоне подтопления оказались более 300 жилых домов и 1300 домовладений в 19 населенных пунктах региона. Более 3,6 тыс. человек были эвакуированы.

Издание «Двадцать шестой регион» в своем YouTube опубликовало кадры с места наводнения в селе Левокумка. На записи, снятой с квадрокоптера, видно, что большая часть улиц населенного пункта находится под водой.

Наводнение в селе Левокумка
Видео: Двадцать шестой регион

Из-за паводка в Ставропольском крае 24 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за подъема уровня воды в наибольшей степени пострадали село Левокумка и поселок Первомайский. Движение по федеральной трассе «Кавказ» было перекрыто. 

Теги
МЧС, Ставропольский край, Владимир Пучков, паводок
Другие материалы РБК
Почему в Москве перестали строить жилые комплексы из кирпича
Разоблачен популярный миф о загаре и защите от солнца
Шарапова одержала разгромную победу в Риме
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку