Глава МЧС отчитал чиновников в затопленном Ставрополье за «белые рубашки»

Глава МЧС Владимир Пучков на встрече с чиновниками в Ставропольском крае, где объявлен режим ЧС из-за паводков, призвал их «засучить рукава» и работать круглосуточно. Об этом сообщает ТАСС.

На заседании рабочей группы по ликвидации последствий паводка Пучков потребовал от всех чиновников и руководителей экстренных служб интенсивнее вести работу по оказанию помощи местному населению. «Безобразие, что вы до сих пор ходите в белых рубашках и галстуках», — заявил Пучков.

Глава ведомства подчеркнул, что все социальные, медицинские службы и органы местного самоуправления в условиях ЧС должны работать круглосуточно. «Все совещания отменяем. Все вопросы решайте на местах быстро и оперативно», — заявил он. При этом он напомнил, что каждый из чиновников несет персональную ответственность за помощь пострадавшим.

В то же время Пучков поблагодарил сотрудников полиции, которые патрулируют затопленные населенные пункты для борьбы с мародерами.

​Как сообщает местное издание «Блокнот — Ставрополь», к 26 мая в зоне подтопления оказались более 300 жилых домов и 1300 домовладений в 19 населенных пунктах региона. Более 3,6 тыс. человек были эвакуированы.

Издание «Двадцать шестой регион» в своем YouTube опубликовало кадры с места наводнения в селе Левокумка. На записи, снятой с квадрокоптера, видно, что большая часть улиц населенного пункта находится под водой.

Наводнение в селе Левокумка Видео: Двадцать шестой регион

Из-за паводка в Ставропольском крае 24 мая был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за подъема уровня воды в наибольшей степени пострадали село Левокумка и поселок Первомайский. Движение по федеральной трассе «Кавказ» было перекрыто.