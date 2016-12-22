Минтруд оценил повышение МРОТ до 90% прожиточного минимума в 25 млрд руб.

На повышение МРОТ до 90% от прожиточного минимума потребуется 25 млрд руб. Об этом заявил министр труда Максим Топилин, сообщает корреспондент «РИА Новости».

Такая сумма потребуется для повышения МРОТ для сотрудников федеральных государственных учреждений, заявил Топилин. По его словам, повышение МРОТ до 100% от прожиточного минимума может состояться с 1 января 2019 года. Топилин добавил, что повышение МРОТ будет проходить поэтапно.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 2 мая поручил руководителям Минтруда, Минфина и Минэкономразвития подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума. Документ должен быть подготовлен к 20 мая 2017 года. На повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума уйдет два года, заявлял позже Медведев. Также будут приняты меры по «выравниванию дисбаланса» между зарплатами руководителей и подчиненных. С 2018 года уровень оплаты труда будет повышен согласно «темпам роста экономики».

В конце 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на установленный в России прожиточный минимум прожить «практически невозможно». Голодец оценила число живущих за чертой бедности в 15%. По данным Росстата, в январе—сентябре 2016 года в России за чертой бедности проживали 13,9% населения (20,3 млн россиян).

В марте 2017 года Голодец рассказала о том, что примерно 5 млн человек в России живут на зарплату на уровне МРОТ (7,5 тыс. руб.).