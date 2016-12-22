Кремль заявил об отсутствии «четкой позиции» по административной амнистии

Кремль не имеет четкой позиции по вопросу первой в истории России административной амнистии. Об этом заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока позиция не определена. Какой-то четкой позиции нет, это достаточно новая инициатива», — сообщил Песков.

С предложением провести в стране административную амнистию к президенту России Владимиру Путину обратился глава Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов. По словам Федотова, «было бы очень здорово, если бы президент выступил с такой инициативой». Он отметил, что Кодекс об административных правонарушениях «предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией».

По мнению главы СПЧ, амнистия «касается людей, которые совершили лишь административные нарушения, а не преступления», и может затронуть «миллионы» людей. Административная амнистия запланирована на 100-летний юбилей Октябрьской революции. Соответствующий документ с концепцией проведения амнистии был передан первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде России, в 2016 году число людей, привлеченных к ответственности из-за административных нарушений, составляет порядка 6,4 млн человек. Из них 3,7 млн человек были оштрафованы, еще 1,1 млн попали под административный арест. 475 тыс. человек были лишены водительских прав. Сумма штрафов по административным делам за 2016 год составила 85,3 млрд руб.

Госдума одобрила законопроект о декриминализации мелких преступлений в июле 2016 года. В категорию административных правонарушений перешли пять статей Уголовного кодекса: о побоях, угрозах убийством, уклонения от уплаты алиментов, мелких кражах (до 5 тыс. руб.) и подделку документов.