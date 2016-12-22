Суд отказался признать бездействие Заксобрания Петербурга по Исаакию

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался признавать бездействие Законодательного собрания города ​по вопросу референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом говорится в документах суда, которые разослал Санкт-Петербургский городской суд.

«Прекратить производство по административному делу №2а-3123/2017 по административному исковому заявлению Амосова Михаила Ивановича, Вишневского Бориса Лазаревича, Ковалева Алексея Анатольевича, Резника Максима Львовича, Трохманенко Сергея Владимировича к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о признании незаконным бездействия органа государственной власти», — говорится в определении суда. Повторное обращение в суд по тому же вопросу и по тем же основаниям не допускается, отметил суд.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник заявил РБК, что депутаты «намерены обжаловать решение Октябрьского районного суда Петербурга». «Решение носит неправовой характер», — заявил он. По его словам, депутаты будут «требовать рассмотрения дела по существу в Санкт-Петербургском городском суде». Он добавил, что против прекращения производства по административному исковому заявлению выступали все стороны. «И прокуратура, и заксобрание возражали. При этом за несколько часов до заседания нам поменяли судью», — сообщил депутат.

Заксобрание Петербурга дважды отказалось обсуждать вопрос проведения референдума о передаче собора РПЦ: в первый раз 17 мая, во второй — 24 мая. Повторное обсуждение инициативы возможно только спустя месяц. Но с июня депутаты заксобрания уходят на каникулы, и обсуждение автоматически перенесется на осеннюю сессию.

Ряд депутатов, включая Вишневского и Резника, обратились после этого в суд. Они настаивали, что члены заксобрания нарушили регламент: они обязаны рассмотреть вопрос в течение 20 дней после поступления.

Заксобрание планирует рассмотреть вопрос о другом референдуме, он касается отзыва мандатов у депутатов, которые голосовали против передачи собора РПЦ. Петербургский горизбирком признал 25 мая прошение от инициативной группы граждан соответствующим законодательству. Отозвать мандаты группа граждан просит у той же группы депутатов, что подала на заксобрание в суд.