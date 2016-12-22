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Правозащитники сообщили о гибели 35 человек от авиаудара в Сирии
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Правозащитники сообщили о гибели 35 человек от авиаудара в Сирии
Война в Сирии, 11:10
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Правозащитники сообщили о гибели 35 человек от авиаудара в Сирии

В результате авиаудара, нанесенного по сирийскому городу Аль-Маядин в провинции Дейр-эз-Зор, погибли 35 человек. Среди погибших члены семей боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Мониторингового центра прав человека в Сирии, который базируется в Лондоне. Удар был нанесен вечером в четверг, 25 мая.

По данным правозащитников, всего за два дня бомбардировок города погибли 50 человек. Какое государство нанесло удары, правозащитники не сообщили. Но представитель международной коалиции во главе с США заявил агентству, что авиация коалиции наносила удары близ Аль-Маядина 25 и 26 мая. Военные анализируют их последствия, добавил представитель.

Мониторинговый центр прав человека в среду, 24 мая, также сообщал о бомбардировках Аль-Маядина. Удары предположительно нанесли самолеты сил коалиции, они прилетели со стороны сирийско-иракской границы. Тогда правозащитники сообщали со ссылкой на источники о двух погибших, но не исключили, что это число может возрасти.

На сайте Минобороны Сирии сообщений об авиаударах в Дейр-эз-Зоре нет. Последнее сообщение о военных действиях в провинции датировано 24 мая, в нем говорится о ликвидации боевиков ИГ правительственными силами.

Теги: Сирия , авиаудар
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