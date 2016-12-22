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Васильева заявила об отсутствии понимания «коррупции» у 70% школьников
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11:27
Васильева заявила об отсутствии понимания «коррупции» у 70% школьников

Глава Минобрнауки Ольга Васильева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что по итогам протестных акций 26 марта ведомство провело «аналитическую работу» с молодежью. По словам Васильевой, она показала, что 70% не смогли дать определение понятию коррупция.

Васильева заявила, что молодежь, вышедшая на протесты, — «это романтическая часть публики, это очень ранимая часть, молодая, которая, естественно, хочет выступать за все хорошее против всего плохого». В связи с этим необходимо «вести отдельный разговор» с теми, кто «настраивает» молодых людей на участие в протестах. «Дело в том, что дети должны быть вне политики. Это априори», — заявила Васильева.

Кроме того, Васильева рассказала об итогах «аналитической работы» с молодежью, которую ведомство провело после акций 26 марта. «Была проведена некая такая аналитическая работа. Но дать даже определение, что такое «коррупция», процентов 70 не смогли», — заявила она.

В акциях протеста, которые прошли 26 марта в России, массовое участие приняли учащиеся университетов и школ. Комментируя протестные настроения среди молодых людей, Васильева 17 мая призвала работать с протестной молодежью, предлагая ей «самое хорошее». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремлю известно о том, что подросткам обещали деньги за участие в акциях. 23 мая спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила на законодательном уровне запретить участие несовершеннолетних в акциях протеста.

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После протестных акций 26 марта стало известно, что в некоторых учебных заведениях были проведены мероприятия, направленные против участия учащихся в протестных акциях. Так, 18 апреля во Владимирском государственном университете студентам показали фильм об уголовных делах Алексея Навального. В ролике глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) сравнивался с Гитлером. 

Теги
Минобрнауки, Коррупция, Ольга Васильева, акция протеста 26 марта
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