В российского разработчика виртуальной реальности вложили 120 млн руб.

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал 120 млн руб. в компанию Antilatency — разработчика собственной системы для предотвращения запаздывания изображения в очках или шлемах виртуальной и дополненной реальности (VR/AR). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей ФРИИ и генерального директора Antilatency Андрея Десятова.
По их словам, фонд получит долю в проекте 22,5%, а контрольный пакет останется у его основателей — Андрея Десятова и Петра Севостьянова. «Таким образом, вся компания в ходе сделки была оценена более чем в 533 млн руб.», — отметили собеседники издания.
Управляющий портфелем ФРИИ Илья Королев в разговоре с газетой отметил, что Antilatency является одним из немногих российских производителей hardware-решений для VR/AR. Он добавил, что компания является прибыльной, однако финансовые показатели Antilatency не уточнил.
Деньги ФРИИ будут направлены на выпуск и распространение на мировом рынке Anti-latency tracker (ALT) — носимой системы отслеживания положения пользователя, которую разработала Antilatency, пишет газета. ФРИИ планирует доработать ее прототип и выпустить на базе этого прототипа три версии продукта — для потребителей, разработчиков и бизнеса, рассказали собеседники «Коммерсанта». Они уточнили, что для b2b-рынка стоимость устройства начинается от $999, а для b2с — от $99.
«Мы планируем выпустить решение по трекингу для VR-парков. Это b2b-направление», — рассказал Десятов, отметив, что компанию в первую очередь интересует Азия, а в особенности Китай. «Но конечная наша цель — b2c-рынок, здесь мы выходим на рынок США», — подчеркнул он. Гендиректор Antilatency отметил, что офис там компания откроет уже в июне. «Европа — третий регион по приоритетности», — добавил он.
Фонд развития интернет-инициатив — российский фонд венчурных инвестиций, который был учрежден Агентством стратегических инициатив по предложению президента России Владимира Путина. Фонд инвестирует в технологические компании на ранних этапах развития, а также участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли.