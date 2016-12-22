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Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ
08:39
Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ

Президент Владимир Путин назначил новым руководителем регионального управления ФСБ по Красноярскому краю бывшего начальника управления ФСБ по Республике Коми Александра Калашникова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Предыдущий руководитель УФСБ по Красноярскому краю генерал-лейтенант Виталий Трушев переведен на новое место работы, его должность не уточняется, отмечает агентство.

Александр Калашников родился в городе Татарске в Новосибирской области. В 1985 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище. Также он окончил военное командное училище, а затем Академию ФСБ России в Москве.

В органах государственной безопасности Калашников работает 30 лет. На протяжении этого времени он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений центрального аппарата ФСБ России. Управление ФСБ по Республике Коми Калашников возглавлял последние шесть лет.


  

Теги
ФСБ, Красноярск, Александр Калашников
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