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«Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны
Материалы по теме С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником Минобороны Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту
05:55
«Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны

Космическим аппаратом Минобороны, который 25 мая был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области, является спутник «Тундра». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, «Тундра» входит в состав Единой космической системы обнаружения и боевого управления.

Газета отмечает, что о том, что на орбиту был запущен именно спутник «Тундра», сообщил «авторитетный сайт» Russianforces.org. Источник в министерстве обороны подтвердил изданию эту информацию. Он также добавил, что теперь космические войска смогут приступить к полноценным летно-конструкторским испытаниям.

Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту космический аппарат Минобороны, была запущена в 9:34 мск 25 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области. В минобороны отмечали, что ракету на сопровождение взяли наземные средства Воздушно-космических сил России.

​Аналогичная ракет с космодрома Плесецк была запущена 29 мая 2016 года. Тогда с космодрома стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М». 

Теги
Минобороны, Спутник
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