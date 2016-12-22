«Коммерсантъ» назвал тип запущенного с Плесецка спутника Минобороны

Космическим аппаратом Минобороны, который 25 мая был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области, является спутник «Тундра». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, «Тундра» входит в состав Единой космической системы обнаружения и боевого управления.
Газета отмечает, что о том, что на орбиту был запущен именно спутник «Тундра», сообщил «авторитетный сайт» Russianforces.org. Источник в министерстве обороны подтвердил изданию эту информацию. Он также добавил, что теперь космические войска смогут приступить к полноценным летно-конструкторским испытаниям.
Ракета-носитель «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту космический аппарат Минобороны, была запущена в 9:34 мск 25 мая с космодрома Плесецк в Архангельской области. В минобороны отмечали, что ракету на сопровождение взяли наземные средства Воздушно-космических сил России.
Аналогичная ракет с космодрома Плесецк была запущена 29 мая 2016 года. Тогда с космодрома стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».