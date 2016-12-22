Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России 04:12 Более половины американцев назвали Россию врагом США 05:00 Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» 03:35 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» 02:38 НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ 01:35 НАТО заявило необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией 01:22 СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне 00:41 Мэра Кишинева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии Вчера, 23:54 «Единая Россия» подготовит альтернативу экономической программе Кудрина Вчера, 23:28 Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США Вчера, 23:11 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе Вчера, 23:05 Fancy Bear подделала доказательства связи российских СМИ с Госдепом Вчера, 22:07 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Вчера, 21:15 МИД уличил Латвию в «подтасовках» по вопросу о «Северном потоке — 2» Вчера, 19:39 В ОПЕК подтвердили продление соглашения по сокращению нефтедобычи Вчера, 19:30 Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Вчера, 18:31 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов Вчера, 18:24 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Вчера, 18:01 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР Вчера, 17:55 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы Вчера, 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца Вчера, 17:41
Лента новостей 5:35 МСК
Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России Политика, 04:12 Суд в Лондоне поручил арестовать экс-следователя по «делу Магнитского» Политика, 03:35 Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова Общество, 03:19 СМИ узнали о проверке ФБР зятя Трампа по делу о «связях с Россией» Политика, 02:38 Полиция Лондона задержала четырех подозреваемых в терроризме мужчин Общество, 02:29 НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ Политика, 01:35 НАТО заявило необходимости «сильной обороны» и диалога с Россией Политика, 01:22 СМИ сообщили о двукратном увеличении числа погибших боевиков в Чечне Политика, 00:41 Управляющий «ЦентрОбуви» приступил к оспариванию сомнительных сделок Бизнес, 00:00 Мэра Кишинева задержали сотрудники антикоррупционного центра Молдавии Политика, Вчера, 23:54 Бывший топ-менеджер компании-создателя игры «Монополия» стал миллиардером Бизнес, Вчера, 23:53 Сбербанк выпустит новый вид облигаций для населения Финансы, Вчера, 23:46 «Единая Россия» подготовит альтернативу экономической программе Кудрина Политика, Вчера, 23:28 «Газпром» подсчитал стоимость газопровода до Индии Бизнес, Вчера, 23:21 Пентагон рассказал о гибели более 100 человек в Мосуле при авиаударе США Политика, Вчера, 23:11 «МегаФон» представил стратегию развития до 2020 года Технологии и медиа, Вчера, 23:07 Саммит для Трампа: что обсудили лидеры НАТО в Брюсселе Политика, Вчера, 23:05 Геннадий Орлов назвал монтажом свои слова о банкротстве «Матч ТВ» Спорт, Вчера, 22:38 В Самаре около 73 тыс. человек остались без воды Общество, Вчера, 22:26 Fancy Bear подделала доказательства связи российских СМИ с Госдепом Политика, Вчера, 22:07 Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года Общество, Вчера, 22:01 Посольство России в Лондоне посоветовало россиянам не ездить в Британию Политика, Вчера, 21:15 Банк Ротенберга решил купить у Тимченко долю в производителе воды Бизнес, Вчера, 21:08 Экс-директора «Седьмой студии» поместили под домашний арест Общество, Вчера, 21:01 Полиция начала налоговую проверку компании Учителя по запросу Поклонской Общество, Вчера, 20:59 Новак сообщил о вероятном снижении прогноза нефтедобычи в России Экономика, Вчера, 20:53 Цукерберг спустя 12 лет после ухода из Гарварда получил ученую степень Технологии и медиа, Вчера, 20:45 Реальные доходы россиян вернулись на восемь лет в прошлое Экономика, Вчера, 20:43
Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России
Материалы по теме Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию Герман Греф не ожидает снятия санкций с России в ближайшие три года Россия и Турция подписали соглашение о взаимном снятии санкций в торговле Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР
04:12
Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России

Белый дома пока не определился с позицией по поводу санкций против России. Об этом заявил ​экономический советник президента США Дональда Трампа Гари Кон, передает Associated Press.

«На данный момент у нас нет позиции», — заявил Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается администрация Трампа. При этом он добавил, что президент США имеет «много вариантов» действий в отношении к России.

МИД России в начале мая сообщил, что для нормализации отношений с США необходимо «устранить целый ряд острых раздражителей», которые были созданы администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Данное заявление ведомство сделало по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с американским коллегой Томасом Шенноном. В МИДе отмечали, что в ходе встречи стороны обсудили «широкий круг вопросов», касающихся отношений США и России. 

Теги
США, Белый дом, Санкции, Дональд Трамп
Другие материалы РБК
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
"Любит все лучшее": на каком авто ездит звезда российского футбола Смолов
Лионеля Месси приговорили к 21 месяцу тюрьмы
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Cамый популярный автомобиль в мире (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку