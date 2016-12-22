Белый дом заявил об отсутствии позиции по санкциям против России

Белый дома пока не определился с позицией по поводу санкций против России. Об этом заявил экономический советник президента США Дональда Трампа Гари Кон, передает Associated Press.
«На данный момент у нас нет позиции», — заявил Кон, отвечая на вопрос, какой позиции по антироссийским санкциям придерживается администрация Трампа. При этом он добавил, что президент США имеет «много вариантов» действий в отношении к России.
МИД России в начале мая сообщил, что для нормализации отношений с США необходимо «устранить целый ряд острых раздражителей», которые были созданы администрацией бывшего американского президента Барака Обамы. Данное заявление ведомство сделало по итогам встречи замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова с американским коллегой Томасом Шенноном. В МИДе отмечали, что в ходе встречи стороны обсудили «широкий круг вопросов», касающихся отношений США и России.