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Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года
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22:01
Брата Навального выпустили из одиночной камеры спустя полтора года

У брата Алексея Навального Олега, который осужден по делу «Ив Роше», закончился полуторагодовой срок одиночного заключения. Об этом сообщил в своем Twitter оппозиционер Алексей Навальный.

23 мая в Facebook Олега Навального появилась запись, что «период почти полуторагодового одиночного заключения подходит к концу» и его «тюрьма в тюрьме слегка рушится». «Быть моим соседом то еще удовольствие, конечно, если бы не питать болезненного пристрастия к избыточному вниманию со стороны министерства справедливости», — говорится в сообщении Олега Навального.

Брат Алексея Навального назвал завершение одиночного заключения «роскошным подарком» и сказал, что теперь он со своим соседом по камере сможет играть в карты, вести «философские» и прочие разговоры и устраивать «групповые акции неповиновения».

Олег Навальный был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения в конце декабря 2014 года. Его брат Алексей получил такой же срок, но условно.

Согласно решению суда Олег и Алексей Навальные основали фирму «Главподписка» и с помощью служебного положения Олега в «Почте России» получили контракт на доставку грузов компании «Ив Роше Восток». Обвинение утверждало, что по факту грузы доставляли транспортные компании, которые нанимал Олег, и возили отправления по ценам ниже, чем платила «Ив Роше Восток» «Главподписке».

На суде братья Навальные говорили, что «Главподписка» была создана, чтобы организовывать подписки на периодические издания через интернет, но данная услуга не пользовалась спросом, и Алексей Навальный отдал фирму брату, который занялся перевозкой товаров.

В июне 2016 году Олег Навальный попросил об условно-досрочном освобождении, но Урицкий суд отказал ему, сославшись на то, что у заключенного 12 непогашенных взысканий. Всего к лету у Навального было 21 взыскание.

К концу февраля 2017 года Олег Навальный отсидел в тюрьме два года и два месяца и снова подал прошения об УДО, но получил отказ в суде. Во время заседания представитель ФСИН заявил, что администрация колонии, в которой отбывает срок Олег Навальный, накладывала взыскания на него. Он был отправлен в штрафной изолятор, потому что он снял в камере куртку, у него на столе были хлебные крошки, а также он несколько раз не выполнял команду «отбой». За каждое из этих нарушений Навальный проводил в штрафном изоляторе от пяти до 15 суток. 

Теги
Алексей Навальный, Олег Навальный, тюремное заключение
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