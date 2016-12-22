В Петербурге предложили запретить детям ходить одним ночью по кладбищам

В Законодательном собрании Петербурга предложили не пускать несовершеннолетних ночью без сопровождения взрослых на кладбище, на заброшенные и недостроенные здания, подвалы, чердаки и крыши. Соответствующий законопроект опубликован на сайте петербургского Заксобрания.



Автором законодательной инициативы выступил руководитель фракции «Единая Россия» в петербургском парламенте Александр Тетердинко. Он предлагает внести поправки в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» и в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».



Автор законодательной инициативы предложил запретить детям ходить в ночное время без взрослых, в том числе в котельные, в канализационные коллекторы, на башни сотовой связи, электрические подстанции, на строящиеся и законсервированные объекты строительства, в «бесхозяйные и нежилые ветхие здания», гаражи и гаражные комплексы. По мнению депутата, данные ограничения позволят дополнительно гарантировать безопасность детей и уменьшить случаи травматизма на объектах городской инфраструктуры, которые могут представлять повышенную угрозу для жизни и здоровья.



Также депутат предложил запретить детям посещать заведения, в которых проводятся зрелищные мероприятия «сексуального (эротического) характера», и места, «которые предназначены только для использования курительных принадлежностей, в том числе курительных трубок всех типов (включая кальяны), бестабачных курительных изделий».



По мнению автора законодательной инициативы, запрет на посещения детям «кальянных» и вейп-баров позволить «оградить несовершеннолетних от негативного воздействия табачного дыма на их организм».

«Проект закона подготовлен в целях совершенствования мер по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге» был принят в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он запрещает детям посещать питейные заведения и секс-шопы. В ночное время несовершеннолетние не могут находиться без сопровождения взрослых на улицах, парках, скверах, в общественном транспорте, в интернет-кафе, интернет-клубах, ночных клубах, банях, саунах и других заведениях и местах.