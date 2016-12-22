Обещанная Путиным индексация зарплат коснется 5,8 млн бюджетников

Индексация зарплат бюджетников, которую анонсировал президент Владимир Путин, коснется примерно 5,8 млн человек, об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе Минтруда.



«Речь идет о работниках бюджетной сферы. Общая численность указанных работников составляет 5,8 млн человек. Из них 1,9 млн человек заняты в федеральных учреждениях и 3,9 млн человек — в учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях», — заявил представитель ведомства.

Он также пояснил, что речь идет об отдельных категориях работников, которые не охвачены «майскими указами» Путина. К ним относятся сотрудники социальной сферы и административные работники — экономисты, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженерно-технические работники и вспомогательные работники, которые обслуживают здания и оборудование, — инженеры, программисты, слесари, сантехники и уборщики. В эту же категорию входят специалисты по комплексной реабилитации, социальные психологи и другие, отметили в министерстве.

Там также пояснили, что индексация может коснуться работников государственных и муниципальных учреждений лесного хозяйства, ветеринаров, метеорологов, сотрудников службы занятости.

Накануне, 24 мая, Путин предложил повысить зарплаты работникам бюджетной сферы. Тогда он отметил, что это предложение должно коснуться тех, кто пять лет назад остался «за бортом майских указов». «Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет», — сказал Путин, не уточнив, о каких именно категориях бюджетников идет речь.

В майских указах 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону, — это учителя школы, работники культуры, соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники (200%). Ориентир был также установлен по денежным довольствиям военнослужащих, их предписали поднять до уровня не ниже зарплат в «организациях ведущих отраслей экономики» (ТЭК и финансовый сектор), но об этом уже мало кто помнит: еще в 2012 году жалованье военным резко увеличили, и в марте 2013 года поручение было признано выполненным. После этого индексация денежного довольствия военнослужащих не проводилась в 2013, 2014, 2015 и 2016 годах и в этом году тоже не запланирована.