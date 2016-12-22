Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу

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Устроивший теракт на «Манчестер Арене» Салман Абеди попал в Европу транзитом через аэропорт в Стамбуле, пройдя турецкую границу. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News со ссылкой на турецких силовиков.

По словам чиновника, который просил не называть его имени, террорист прошел паспортный контроль в аэропорту Ататюрка. Агентство Reuters, ссылаясь на турецких силовиков, пишет, что нет никах записей и подтверждений того, что по пути он посещал Сирию.

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

По словам собеседников агентства, Турция не получила предупреждения от европейских стран об Абеди, поэтому он мог свободно передвигаться по Европе.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Манчестере произошел после концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, жертвами теракта стали 22 человека, среди которых были дети. Еще 59 были ранены.

Видео: РБК

Исполнителем взрыва стал террорист-смертник Салман Абеди 22 лет. Об этом сообщила полиция Великобритании, также это подтвердили источники Reuters в американском правительстве. Другой источник сообщал, что смертник приехал в Манчестер на поезде из Лондона.

О том, что предполагаемый террорист был связан с террористической группировкой «Аль-Каида» (запрещена в России), заявил телеканал NBC News, ссылаясь на неназванного сотрудника американской разведки.
  

Теги
Турция, Теракт, «Манчестер Арена», взрыв на стадионе, манчестерский стрелок
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