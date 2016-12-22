Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР

Рамзан Кадыров Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Рамзан Кадыров рассказал о том, как не хотел носить пионерский красный галстук и вступать в комсомол в СССР из-за атеистической пропаганды. Также он сравнил советскую пропаганду против религии с терроризмом

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram рассказал об атеистической пропаганде в СССР.

«Сегодня, когда посетил свою родную школу в Центарое, я вспомнил, как отказывался носить красный галстук. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР», — написал глава Чечни.

Он отметил, что в школе висели стенды «Нельзя молиться в Уразу» — 30-дневный мусульманский пост, который соблюдается в девятый месяц исламского календаря. «А некоторые учителя вели слишком активную борьбу с религией. Я даже как-то собрал все пионерские галстуки, разрезал их и запихнул в учительский стол», — написал Кадыров. Он добавил, что также из-за атеистической пропаганды отказался вступать в комсомол. В комсомол можно было вступить с 14 лет, Кадырову на момент распада СССР было 15 лет.

«Советская кампания против религии в какой-то степени сопоставима с терроризмом и теми, кто искажает Коран и Сунну Пророка (с.а.в.)», — заключил Кадыров.

Ранее в феврале в день 72-й годовщины депортации чеченцев Рамзан Кадыров проклял Иосифа Сталина и Лаврентия Берию. «Семьдесят два года назад Иосиф Сталин депортировал чеченский и ингушский народы. Операцией руководил Лаврентий Берия. И да будут они оба прокляты во веки веков!» — написал он в своем Instagram.