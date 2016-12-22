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Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище
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18:13
Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище

Правоохранительные органы задержали и доставили в Москву одного из участников массовой драки на Хованском кладбище в мае 2016 года Владимира Белова, который находился в международном розыске. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте подмосковного управления Следственного комитета России (СКР). Его поместили в следственный изолятор.

Задержанного обвиняют в преступлении по ч.2 ст.212 УК РФ (участие в массовых беспорядках).

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что Белова и другого фигуранта дела, Георгия Макарьева, задержали на границе с Украиной в Ростовской области. Задержанные уехали из России несколько месяцев назад, но их задержали при попытке вернуться на родину, уточнил источник.

Фотогалерея Массовая драка на Хованском кладбище. Фоторепортаж В субботу, 14 мая, на Хованском кладбище произошла массовая драка со стрельбой, в которой приняли участие несколько сотен человек. Жертвами произошедшего стали не менее трех человек... Показать 14 фотографий

Массовая драка и перестрелка при участии более 200 человек произошла около центрального входа на Хованское кладбище в Москве 14 мая 2016 года. Жертвами беспорядков стали три человека, более 30 были ранены. По информации МВД, основную часть участников драки составляли выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа.

Сотрудники кладбища сообщили РБК, что причиной конфликта стал передел сфер влияния. Чтобы работать на кладбище, они платили «крыше» по 10% с каждого заказа. Однако, по словам работников, в последнее время на кладбище появились выходцы с Северного Кавказа, требовавшие увеличить выплаты до 20–30%, что привело к конфликту.

Расследование в отношении 16 фигурантов уголовного дела завершилось в апреле 2017 года. Сейчас они вместе с адвокатами продолжают ознакомление с материалами дела.

Следствие пытается выяснить местонахождение скрывшихся Георгия Макарьева, Адама Батаева, Шахмохмада Шаптуркаева и Файзали Махмадиерова. Обвинение им предъявили заочно. 

Теги
задержание, массовая драка, массовые беспорядки, Следственный комитет России, Хованское кладбище, Владимир Белов
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