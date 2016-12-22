Глава МИД Болгарии ответила на слова Путина о Кирилле и Мефодии

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева поправила президента России Владимира Путина, который во время встречи со своим македонским коллегой Георге Ивановым заявил, что письменность пришла на Русь с македонской земли. Об этом глава МИД Болгарии написала на своей странице в Facebook.

Во время встречи в Кремле 25 мая с Ивановым Путин заявил, что в этот день в России отмечают «торжественный день — День славянской письменности, а письменность пришла к нам как раз с македонской земли». Слова российского президента были опубликованы на сайте Кремля.

В свою очередь македонский лидер заявил, что святые Кирилл и Мефодий «являются духовными учителями» Македонии.

Глава МИД Болгарии в своем комментарии отметила, что в создании письменности принимала участие Болгария. Захариева отметила, что Борис I, который известен как царь Борис Михаил, был инициатором ввода письменности.



Глава МИД Болгарии напомнила, что в апреле 2012 года во время своего визита в Софию патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил болгарскому президенту, что «болгарский народ принес книги в Россию».

«Мы не можем не радоваться, что главы двух государств празднуют самый крупный праздник Болгарии. Это, без сомнения, является признанием вклада в европейскую и мировую культуру нашей страны, где была создана кириллица и где она распространилась на другие страны и народы», — написала Захариева. Она подчеркнула, что праздник славянской письменности не только праздник Болгарии, но и кириллицы в целом.

Иванов посещал Москву с рабочим визитом, приуроченным к награждению его премией имени патриарха Алексия II, которая выдается за укрепление духовных, экономических и политических связей православных народов. Премию ему вручил патриарх Кирилл 23 мая.



Во время встречи с президентом Македонии Путин отметил «позитивные подвижки в экономической сфере» между Москвой и Скопье и пожелал успехов в разрешении политической ситуации в стране. Российский лидер выразил уверенность, что «опыт, влияние и авторитет» Иванова поспособствуют этому. Кроме того, российский президент пожелал своему македонскому коллеге, чтобы ситуация внутри Македонии «развивалась в соответствии с Конституцией и демократическим способом».