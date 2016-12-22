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Москва начала поиски разработчика программы реновации
17:48
Алексей Пастушин
Москва начала поиски разработчика программы реновации

Снос пятиэтажки в Москве

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

​Департамент градостроительной политики Москвы​ ищет компанию, которая разработает «предложения для формирования адресных программ развития кварталов города Москвы», следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок. Выполнить работу компания-победитель должна не дороже, чем за 49,9 млн руб.

Наиболее важным показателем для определения победителя является количество выполненных в 2014–2016 годы государственных контрактов с органами исполнительной власти правительства Москвы, в первую очередь в части «методического или информационно-аналитического сопровождения реализации мероприятий» города.

В документах, которые содержатся в материалах закупки, указано, что она касается разработки обосновывающих материалов для проекта программы «Реновация жилищного фонда в городе Москве». Они включают как материалы, которые позволят координировать подготовку проекта реновации в целом, так и работы по формированию адресных программ развития кварталов города Москвы. Также на основе разработанных материалов власти впоследствии намерены анализировать ход программы и динамику цен. Общий срок, отведенный на выполнение работ, составляет 110 рабочих дней с момента подписания контракта. Определить исполнителя планируется 16 июня 2017 года.

Фотогалерея «Мы войну здесь пережили»: жители необычных домов о программе реновации В начале мая мэрия Москвы опубликовала список домов, вынесенных на голосование по включению в проект программы реновации. В списке оказались более 4,5 тыс. пятиэтажек по всей Москве... Показать 15 фотографий

В пресс-службе столичного стройкомплекса не ответили на вопрос РБК, касается ли данная госзакупка программы сноса пятиэтажек. Однако за день до объявления победителя конкурса, то есть 15 июня, ​заканчивается голосование о включении в программу реновации 4566 пятиэтажек. По его итогам будет сформирован список домов, подлежащих сносу. ​ 

Теги
хрущевки, Госзакупки, реновация жилья
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