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В Подмосковье упразднили Шатурский район
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17:31
В Подмосковье упразднили Шатурский район

Подмосковные власти упразднили Шатурский район Московской области и образовали новый городской округ Шатура. К городу Шатура присоединили поселения: Мишеронский, Черусти, Дмитровское, Кривандинское, Пышлицкое и Радовицкое. Соответствующий проект закона, который Мособлдума приняла 25 мая сразу в трех чтениях, опубликован (.pdf) на сайте думы.

Реорганизация Шатурского района произведена, чтобы привести административно-территориальное устройство Подмосковье «в соответствие с изменениями территориальной организации местного самоуправления», заявила на заседании облпарламента замначальника главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная, передает ТАСС.

Она напомнила, что ранее Шатурский район много раз образовывали и упраздняли. Последние изменения произошли в 1960-х годах, тогда район образовали, его границы почти соответствовали нынешним.

В 2017 году, по данным агентства, в Шатурский район вошли более 190 поселений городского и сельского типа. Шатурский район был самой крупной подмосковной административной единицей, его площадь равнялась 2,715 тыс. кв. км. Население в 2017 году составляло 71,3 тыс. человек.

В Думу 22 февраля внесли поправку, которая узаконит преобразование муниципальных районов в городские округа. Инициатором преобразований выступил депутат от «Единой России» от Подмосковья Михаил Терентьев, писал РБК со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении агентства.

Дума узаконит ликвидацию поселений регионами

Терентьев выступил с предложением прописать в законе возможность объединения поселений, включая сельские, которые входят в состав муниципального района, с городским округом. При слиянии поселение и муниципальный район теряют статус муниципального образования. Решение о преобразовании должны принимать власти региона «с согласия» местных представительных органов.

Также депутат предложил изменить в законе значение «городской округ». В старой редакции закона так называли городское поселение, не входящее в состав муниципального района. В новой редакции это один или несколько населенных пунктов, которые не являются муниципальными образованиями, но объединены общей территорией.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 11 декабря 2016 года заявил, что реформа позволит сэкономить на чиновниках и унификации транспортных и коммунальных тарифов. 

Теги
Подмосковье, реформа, Мособлдума, Шатура, Шатурский район, городской округ, Черусти
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