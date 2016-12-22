Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Лента новостей
ЦБ заявил о выпуске купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. в октябре 16:33 Собянину предложили сделать бессрочной приватизацию арендуемого имущества 17:19 Минтруд назвал число ожидающих повышения зарплат бюджетников 17:12 Плановая развилка: что советуют экономисты Путину 17:00 В Таджикистане на российской базе создадут батальон беспилотников 16:58 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях 16:50 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США 16:38 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии 16:37 Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии 16:32 Глава Большого театра заявил о недопустимости влияния власти на репертуар 16:19 «Дочка» «Ростеха» получила $2,5 млн на поддержку экспорта софта 16:08 СМИ сообщили о призыве парламента Венесуэлы отменить сделку «Роснефти» 16:05 ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром 15:57 Робот-шопоголик: насколько успешно искусственный разум подбирает гардероб 15:56 Фаворит рахбара: почему Хасан Рухани сохранил пост президента Ирана 15:55 Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» 15:49 Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет 15:42 Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа 15:37 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным 15:34
Лента новостей 17:27 МСК
Плановая развилка: что советуют экономисты Путину Андрей Нечаев экономист, министр экономики России в 1992–1993 годах Мнение, 17:00 Лучшие предложения рынка наличной валюты  17:00   USD НАЛ. Покупка 56,35 Продажа 56,40 EUR НАЛ. 63,10 63,25 В Таджикистане на российской базе создадут батальон беспилотников Технологии и медиа, 16:58 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере Политика, 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» Политика, 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях Политика, 16:50 МИД призвал остановить «поток несостоятельной лжи» о после России в США Политика, 16:38 Путин поставил Росгвардии задачу по отражению внешней агрессии Политика, 16:37 ЦБ заявил о выпуске купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. в октябре Финансы, 16:33 Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии Общество, 16:32 Глава Большого театра заявил о недопустимости влияния власти на репертуар Общество, 16:19 «Дочка» «Ростеха» получила $2,5 млн на поддержку экспорта софта Технологии и медиа, 16:08 СМИ сообщили о призыве парламента Венесуэлы отменить сделку «Роснефти» Бизнес, 16:05 ЦБ предложил считать биткоины цифровым товаром Финансы, 15:57 Робот-шопоголик: насколько успешно искусственный разум подбирает гардероб Свое дело, 15:56 Фаворит рахбара: почему Хасан Рухани сохранил пост президента Ирана Юлия Свешникова, Ахмад Вахшите, Амир Рокнифард Мнение, 15:55 «Матч ТВ» извинился за цитирование материала Sports.ru Спорт, 15:53 Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» Общество, 15:49 Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет Технологии и медиа, 15:42 Как Юрий Дудь создал один из самых сильных персональных брендов в медиа Технологии и медиа, 15:37 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным Общество, 15:34 Стройка 3D: Никита  Чен-юн-тай первым  в России напечатал дом Бизнес, 15:33 В МИД назвали сроки назначения нового постпреда при ООН Политика, 15:31 Ай да Африка: как разработчик открытого кода решил победить крупный b2b Технологии и медиа, 15:19 Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации Общество, 15:11 Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса» Политика, 15:11 Моуринью рассказал о роли Ибрагимовича в финале Лиги Европы Спорт, 15:09 Nissan отозвал в России 42 тыс. автомобилей Almera Бизнес, 14:57
ЦБ заявил о выпуске купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. в октябре
Материалы по теме На новых банкнотах в 200 и 2000 рублей появится герб России На новых банкнотах появятся Дальний Восток и Севастополь ЦБ объявил десять претендентов на изображение на новых купюрах Центробанк усилил проверки определяющего подлинность купюр оборудования
16:33
ЦБ заявил о выпуске купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. в октябре

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что новые купюры номиналом 200 руб. и 2000 руб. появятся в обращении в октябре. Об этом Набиуллина сообщила на пресс-конференции, передает «РИА Новости».

Образец купюры с изображением Владивостока, разработанной барнаульскими дизайнерами

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее о выпуске новых купюр в октябре сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. По данным агентства, внешний вид новых денежных знаков уже утвержден, при этом бумага для банкнот будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».

Изображения для новых купюр были выбраны путем народного голосования в 2016 году. На банкнотах должны появиться символы Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а также Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области).​

​ 

Теги
купюры, 200 руб., 2000 руб.
Другие материалы РБК
В Санкт-Петербурге начали сносить здание с людьми внутри
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Метро, катер и Mercedes: на чем ездит новая сборная России по футболу
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Суп, о котором в XII веке слагали стихи
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку