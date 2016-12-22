ЦБ заявил о выпуске купюр номиналом 200 руб. и 2000 руб. в октябре

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что новые купюры номиналом 200 руб. и 2000 руб. появятся в обращении в октябре. Об этом Набиуллина сообщила на пресс-конференции, передает «РИА Новости».

Образец купюры с изображением Владивостока, разработанной барнаульскими дизайнерами Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее о выпуске новых купюр в октябре сообщало «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ЦБ. По данным агентства, внешний вид новых денежных знаков уже утвержден, при этом бумага для банкнот будет «специально подготовленной для усиления защиты от подделок».

Изображения для новых купюр были выбраны путем народного голосования в 2016 году. На банкнотах должны появиться символы Севастополя (изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а также Дальнего Востока (мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области).​

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