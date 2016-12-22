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Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой»
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16:51
Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой»

«Пакет Яровой» приведет к​ росту тарифов на связь из-за дополнительных расходов операторов. Об этом заявил министр коммуникации и связи Николай Никифоров, передает «РИА Новости».

Никифоров сообщил, что тарифы вырастут соответственно с требованиями к операторам. В свою очередь эти требования надо сбалансировать таким образом, чтобы рост тарифов был незначительным. По мнению министра, связь может подорожать «не выше уровня инфляции».

В апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «пакет Яровой» в 4,5 трлн руб. По данным ФСБ, совокупные затраты российских операторов связи на закупку оборудования составят до 3 трлн руб. Минкомсвязь оценила расходы в еще 1,5 трлн руб. Эти средства пойдут на создание инфраструктуры для размещения оборудования и организации каналов связи. Ранее Минкомсвязь оценивала затраты в 100 млрд руб. По предварительным данным ведомства, в 2016 году выручка от всех видов услуг связи в России составила 1,66 трлн руб., что в 2,7 раза меньше предполагаемых расходов операторов. ​

Операторы связи в июне 2016 года предсказали рост цен на свои услуги. По данным Tele2 и «МегаФона», цены на связь после принятия «пакета Яровой» вырастут «минимум в два-три раза». Из-за дополнительных расходов также снизится качество услуг операторов связи.

В «Почте России» в июле 2016 года оценили исполнение «закона Яровой» в 500 млрд руб. Еще 100 млрд руб. в год, по оценкам компании, потребуется на обслуживание оборудования и зарплату персонала.

В Кремле в июле 2016 года заявили, что чрезмерная реакция на «пакет Яровой» беспочвенна. «Созданы необходимые предпосылки для взаимной работы, с тем чтобы определить, как выполнять этот закон, не навредит ли это интересам операторов и что нужно совместно сделать, чтобы это отрегулировать в русле принятого закона должным образом», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ирина Яровая в июле 2016 года заявила, что нет никаких оснований для роста тарифов на услуги связи из-за «антитеррористического пакета». По ее словам, подобная информация некорректна и «выглядит как подлог». «Может быть, есть желание просто повысить тарифы, и хочется найти какое-то удобоваримое обоснование», — отметила Яровая. Она также пояснила, что в законе не предусмотрены нормы, объемы и сроки хранения информации. 

Теги
Минкомсвязь, «пакет Яровой», Подорожание связи
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