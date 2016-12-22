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СМИ сообщили о призыве парламента Венесуэлы отменить сделку «Роснефти»
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16:05
СМИ сообщили о призыве парламента Венесуэлы отменить сделку «Роснефти»

Возможное получение «Роснефтью» контроля над дочерней компанией PDVSA Citgo Holding является незаконным и должно быть заблокировано. Такое мнение высказал председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес в письме к министру финансов США Стивену Мнучину, передает Bloomberg. Агентство получило копию данного письма от члена парламентского комитета по финансам Анхеля Альварадо.

Как написал Борхес, сделка станет «результатом незаконной, отчаянной попытки режима Мадуро (Николас Мадуро — президент Венесуэлы. — РБК) наполнить государственную казну, чтобы продолжать подавлять миллионов граждан Венесуэлы, требующих на улицах выборов и демократии». Председатель венесуэльского парламента также призвал Комитет по иностранным инвестициям США отменить сделку и заявил, что она противоречит интересам американской безопасности.

В середине мая Мнучин заявил, что Комитет по иностранным инвестициям США изучит вопрос возможного контроля «Роснефти» над Citgo Holding, которая является американским оператором НПЗ и нефтепроводов.

Проверить сделку «Роснефти» с венесуэльской PDVSA, в рамках которой российская компании получила залоговые права на 49,9% Citgo Holding, также призывали в апреле члены комитета конгресса США. По их мнению, данная сделка может «серьезно подорвать» безопасность и энергетическую независимость США. Конгрессмен Джефф Дункан заявил, что если в Венесуэле будет дефолт, «Роснефть» может стать собственником Citgo, а после этого Россия получит контроль над шестым по величине НПЗ в США и сможет оказывать влияние на цены на бензин для граждан США.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин 18 мая заявлял, что российская компания не планирует получать в управление Citgo. «Мы в рамках работы по покупке нефти в Венесуэле предоставили предоплату, получили объемы нефти, но для гарантирования оплаты попросили предоставить в залог акции Citgo», — пояснил он. 

Теги
«Роснефть», Венесуэла, Citgo Holding
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