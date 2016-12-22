Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту

Космический аппарат Министерства обороны России, запущенный в Архангельской области с космодрома Плесецк, был успешно выведен на целевую орбиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Ракета-носитель космического назначения «Союз-2.1б» была запущена в Архангельской области с космодрома Плесецк в 9:34 мск. По данным Минобороны, в 9:43 мск разгонный блок «Фрегат» со спутником военного назначения штатно отделился от ракеты.