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Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту
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14:46
Запущенный с Плесецка спутник Минобороны вывели на орбиту

Космический аппарат Министерства обороны России, запущенный в Архангельской области с космодрома Плесецк, был успешно выведен на целевую орбиту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.

«Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме», — отметили в ведомстве.

Ракета-носитель космического назначения «Союз-2.1б» была запущена в Архангельской области с космодрома Плесецк в 9:34 мск. По данным Минобороны, в 9:43 мск разгонный блок «Фрегат» со спутником военного назначения штатно отделился от ракеты. 

Теги
Минобороны, Спутник, Плесецк
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