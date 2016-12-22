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Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса»
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15:11
Требование проверить премии в «Роснефти» назвали «запросом ради запроса»

Требование трех депутатов от фракции КПРФ обосновать повышение премий и бонусов руководству «Газпрома» и «Роснефти» за последний год является «запросом ради запроса». Об этом глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил журналистам, передает «РИА Новости».

Макаров отметил, что Госдума «рассматривает все запросы», однако требование депутатов предоставить отчет о деятельности «Газпрома» и «Роснефти» направлено «не для того, чтобы получить информацию, а для того, чтобы заявить запрос».

Депутат уточнил, что данные о деятельности компаний находятся в открытом доступе «со всеми заключениями всех аудитов». «Для того, чтобы получить информацию, достаточно иметь собственный компьютер на столе», — заключил глава комитета.

Депутаты возмутились щедростью премий в «Роснефти» и «Газпроме»

Ранее депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Алексей Куринный и Николай Осадчий потребовали, чтобы комитет Госдумы по бюджету и налогам запросил у правительства обоснование роста премий и бонусов у руководства «Роснефти» и «Газпрома» за последний год — с июня 2016 года до июня 2017 года.

Депутаты обратили внимание на публикации газеты «Ведомости», где говорится о премировании топ-менеджеров «Роснефти» за первый квартал 2017 года на 1,5 млрд руб., что, по данным издания, больше половины премий в компании за весь прошлый год.​ Кроме того, 19 мая совет директоров «Газпрома» предложил акционерам на годовом собрании одобрить вознаграждения членам совета за июль 2016 года — июнь 2017 года в размере 245,4 млн руб., что на 23% больше прошлогодних выплат.

Как сообщал РБК, запрос депутатов рассмотрят на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 26 мая. 

Теги
Госдума, «Газпром», «Роснефть», Депутаты
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