«Дочка» «Ростеха» получила $2,5 млн на поддержку экспорта софта

Фото: Валентина Свистунова / Интерпресс / ТАСС

Компания Russian Information Technology Export (RITE), основанная корпорацией «Ростех» в мае 2016 года для продвижения российского программного обеспечения и IT-решений на мировые рынки, получила $2,5 млн от частных инвесторов. Об этом сообщил ​на пресс-конференции в рамках форума «Цифровая индустрия промышленной России» в четверг, 25 мая, глава RITE Егор Иванов, передает корреспондент РБК.

Имена инвесторов и дату сделки он не уточнил. Иванов лишь отметил, что это «группа лиц, представляющая российскую IT-индустрию». «В силу того, что «Ростех» находится под санкциями, они на этом этапе не хотят раскрывать свои имена», — сказал глава RITE. Он уточнил, что частные инвесторы получили 25% компании, а доля Национального центра информатизации (НЦИ, структура «Ростеха») снизилась до 75%. По данным Kartoteka.ru, на февраль этого года НЦИ принадлежало 99,9% ООО «Русиформэкспорт» (российское юрлицо RITE), оставшиеся 0,01% были у компании РТ-ТМТ, косвенным владельцем которой также является «Ростех».

В четверг, 25 мая, RITE подписала соглашения с Group IB, Softline, компанией «Новые облачные технологии», NtechLab, VRTech и Etton о включении их продуктов в свой каталог.

Ранее RITE объявляла о подписании соглашения о намерениях с «БАРС Груп» (входит в НЦИ) для продвижения ее продуктов на внешний рынок. Кроме того, RITE договорилась с сирийскими властями о поставках элементов системы «Электронного правительства» и казахскими — о разработке целевой модели «Умного города».

Среди основных потребителей российских продуктов за рубежом в RITE называют национальные правительства, государственные органы и компании, муниципалитеты, крупный бизнес. У «Ростеха» есть 53 офиса на Ближнем Востоке, в Африке, Азии, Южной и Центральной Америке, а также сеть агентов. До сих пор через них продавались военно-техническая продукция, электроника и другие товары, производимые «Ростехом». Сейчас в каталоге RITE несколько сотен продуктов. По словам Иванова, они намерены продвигать в первую очередь не коробочные продукты, а комплексные решения для внедрения электронного правительства, умного города, повышения цифрового суверенитета.

Продукты части новых партнеров RITE уже представлены на зарубежных рынках. По словам основателя и главы Group IB Ильи Сачкова, на начало 2017 года доля валютной выручки компании составляла 20%. К 2020 году она хочет увеличить этот показатель до 80–90%, в том числе за счет сотрудничества с RITE, рассказал Сачков. Глава NTechLab Михаил Иванов сообщил, что у его компании соотношение рублевой и валютной выручки составляет примерно 50/50. Иванов отметил, что RITE присутствует на таких «тяжелых» рынках, как Ближний Восток, на которые компании будет проще выходить через партнера, а не самостоятельно. По словам Егора Иванова, для любой компании выход на международные рынки связан с издержками, которые не всегда могут покрываться выручкой с продаж.