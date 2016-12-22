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Суд прекратил дело против опубликовавшей фото кулича и яиц женщины

Суд в Красноярске прекратил административное дело в отношении жительницы Ирины Кудиновой, опубликовавшей на своей странице «ВКонтакте» фото пасхального кулича и пасхальных яиц и якобы оскорбившей таким образом чувства верующих. Об этом заявил адвокат Кудиновой Владимир Васин, говорится в заявлении правозащитной организации «Агора», поступившем в РБК.

Фотографию Кудиновой в Twitter опубликовал руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Согласно материалам суда, Кудинова опубликовала в апреле фото пасхального кулича и яиц, которые прокуратура расценила как фаллический символ. Работники надзорного ведомства привлекли экспертов, которые заключили, что «отношение к интимной стороне природы человека, начиная с трудов Августина Блаженного, в христианстве негативное и воспринимается как греховное».

Сама Кудинова заявила, что ее пост был о коррупции при размещении арт-объектов в Москве в 2016 году. «Если пройти по гиперссылке, то можно увидеть цифры (189 333 690 руб.) и описание выше, которое не соответствует размещенной картинке», — заявила она. По ее словам, «словесного осквернения» РПЦ или христианства в посте нет.

Изображение пасхальной символики стало рассматриваться как осквернение «предметов религиозного почитания», против Кудиновой возбудили дело по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ (умышленное осквернение предметов религиозного почитания). Этой статьей предусмотрено наказание в виде штрафа до 50 тыс. руб. или обязательные работы до 120 часов. 

Теги
суд, Пасха
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