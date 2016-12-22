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Transparency ответила на просьбу проверить заявления в адрес Поклонской
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14:26
Transparency ответила на просьбу проверить заявления в адрес Поклонской

Заместитель руководителя международной антикоррупционной организации Transparency International Russia Илья Шуманов в беседе с РБК назвал «законным правом депутата требовать провести расследование» в отношении себя.

«Пусть проверяют, у них своя работа. Я спокойно отношусь к этим вещам. В своих действиях я практически уверен, не совершал какого-либо преступления или правонарушения», — заявил Шуманов.

Так он ответил на запрос главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева в Генпрокуратуру по поводу высказываний Ильи Шуманова в адрес депутата Госдумы Натальи Поклонской.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального и отделения Transparency International в России. Замгендиректора АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешенал-Р» Илья Шуманов ответил на это на своей странице в Facebook 20 мая: «Хотел немного отдохнуть, а вместо этого придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

На следующий день Поклонская заявила, что выдаст необходимую информацию о своем имуществе представителям Transparency International, если они покажут ей свое имущество. Глава фракции «Единой России» Владимир Васильев заявил, что слова Шуманова являются «шантажом» и «угрозами» в адрес Поклонской.

Пискарев 22 мая направил в Генпрокуратуру запрос с требованием проверить высказывание Шуманова в отношении Поклонской. В Генпрокуратуре заявили 25 мая, что рассмотрят запрос главы комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции. 

Теги
Transparency International, угрозы, Наталья Поклонская, Генпрокуратура России, Госдума России, расследование ФБК
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