Профсоюз медработников выступил против возрастного ценза для главврачей

Профсоюз работников здравоохранения России «категорически против» установления главным врачам и их заместителям предельного возраста пребывания в должности в 65 лет. Об этом заявил глава профсоюза Михаил Кузьменко, передает «РИА Новости».

«Мы очень много потеряем хороших руководителей, и сегодня более 40 тысяч врачей не хватает», — сказал он. Глава профсоюза напомнил, что Россия — «очень большая». «Я сомневаюсь, что сразу можно подобрать главного врача, который пойдет (в отдаленные регионы. — РБК)», — заявил он.

Он отметил, что еще будет беседовать с представителями комитета по труду Госдумы о введении возрастного ценза для главврачей. По мнению председателя профсоюза, такой законопроект может привести к росту коррупции.

Зампред профсоюзов Михаил Андрочников пояснил РБК, что законопроекта, касающегося больниц и других учреждений здравоохранения, в профильном профсоюзе пока не видели. ​Но ранее им поступил схожий законопроект о возрастном ограничении для сотрудников НИИ. «Нам в январе прислала этот проект закона 80283/7 «О внесении изменений в статью 350 ТК РФ» Федерация независимых профсоюзов России, в которую мы входим. И мы дали отрицательное заключение», — сказал он.

По мнению Андрочникова, инициатива не согласуется с правовыми основами. «Сомнительно, что руководителей НИИ (после достижения ими возрастного предела. — РБК) можно перевести на иные должности. В силу возраста (после 65 лет и старше) они просто не смогут получить сертификат или свидетельство специалиста по медицинской специальности», — уточнил он. По его информации, вносимый сегодня проект закона согласован с Минздравом, а вот мнение профильного профсоюза не учтено. В Госдуму представителей профсоюза на обсуждение инициативы не приглашали.

Ранее газета «Известия» сообщила о том, что 25 мая комитет по труду Госдумы рассмотрит законопроект об установлении главным врачам государственных медучреждений и их заместителям предельного возраста пребывания в должности в 65 лет.

Согласно этой инициативе, допускается продление до 70 лет в отдельных случаях по решению сотрудников организации на общем собрании. По данным «Известий», депутаты намерены принять законодательный акт в первом чтении, которое намечено на июнь, а правительство уже направило положительный отзыв на инициативу.

В случае принятия законопроекта перейти на другую работу, «подходящую по квалификации», придется главам крупнейших российских медцентров, в числе которых директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н Бакулева Лео Бокерия (77 лет), руководитель НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского Могели Хубутия (70 лет) и глава Института хирургии им. А.В.Вишневского Валерия Кубышкина (72 года).