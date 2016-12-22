Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов»

Выйти из тупика: зачем к Путину приезжал посланник президента Южной Кореи

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В Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «жилье экономкласса»

Военную базу России в Таджикистане усилили дивизионом РСЗО «Ураган»

Власти назвали цену работ по замене газона на стадионе «Зенит Арена»

Главред «Эха Москвы» рассказал о жалобах Немцова на угрозы «кадыровцев»

Активисты SERB заявили об отсутствии обвинений из-за атаки на Навального

РЖД опровергли данные о курсирующих между Россией и Донецком электричках

Украина опровергла намерение прекратить ж/д-сообщение с Россией

Голосовавших против передачи Исаакия депутатов предложили лишить мандатов

МИД назвал чушью данные о вмешательстве России в выборы по всей Европе

ABC узнал о цехе по изготовлению бомб в доме смертника из Манчестера

СК возбудил три новых уголовных дела из-за обстрелов в Донбассе

Захарова ответила на совет Керри учить русский язык словами Маяковского

СМИ узнали о возможном увеличении расходов на выборы на 2 млрд руб.

В Думе предложили проверять чиновников после нарушения закона их родными

Мэй выскажет Трампу недовольство утечками в СМИ о расследовании теракта

СМИ сообщили о приближении корабля ВМС США к спорным островам близ Китая

В Бельгии 9 тыс. человек вышли на митинг против приезда Трампа

Минфин США заявил о подготовке новых санкций против Ирана, Сирии и КНДР