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Политика
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Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов»
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13:35
Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов»

Президент России Владимир Путин призвал россиян не забывать, «как затягиваются раны расколов». Об этом он, как передает «Интерфакс», заявил ​в ходе выступления на церемонии освящения нового храма в честь новомучеников российских в Сретенском монастыре в Москве.

«Мы знаем, как хрупок гражданский мир. Теперь мы это знаем», — приводит слова политика агентство. «Мы никогда не должны забывать о том, как затягиваются раны расколов», — также добавил Путин, подчеркнув, что «именно поэтому наша общая обязанность — делать всё от нас зависящее для сохранения единства российской нации».

Ранее, в октябре прошлого года, Путин поддержал идею создания отдельного федерального закона о российской нации. «Совершенно можно и нужно реализовывать», — заявлял тогда президент, поясняя, что в такой документ могла бы вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.

«Это могло бы быть большим, знаковым, консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России», — уточнял политик. 

Теги
Владимир Путин, раскол, нация
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