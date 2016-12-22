Путин призвал «не забывать, как тяжело затягиваются раны расколов»

Президент России Владимир Путин призвал россиян не забывать, «как затягиваются раны расколов». Об этом он, как передает «Интерфакс», заявил в ходе выступления на церемонии освящения нового храма в честь новомучеников российских в Сретенском монастыре в Москве.
«Мы знаем, как хрупок гражданский мир. Теперь мы это знаем», — приводит слова политика агентство. «Мы никогда не должны забывать о том, как затягиваются раны расколов», — также добавил Путин, подчеркнув, что «именно поэтому наша общая обязанность — делать всё от нас зависящее для сохранения единства российской нации».
Ранее, в октябре прошлого года, Путин поддержал идею создания отдельного федерального закона о российской нации. «Совершенно можно и нужно реализовывать», — заявлял тогда президент, поясняя, что в такой документ могла бы вырасти стратегия по развитию национальных отношений в России.
«Это могло бы быть большим, знаковым, консолидирующим событием, которое коснулось бы практически каждого этноса, каждого народа, который проживает в России», — уточнял политик.