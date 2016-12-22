В Рижском заливе на латвийском танкере начался пожар

ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков

Во ФСИН опровергли передачу видео с Дадиным из колонии каналу РЕН ТВ

Профсоюз медработников выступил против возрастного ценза для главврачей

СК предъявил обвинения братьям Азимовым по делу о теракте в Петербурге

Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке

Массовые беспорядки в столице в Бразилии. Фотогалерея

Спецслужбы нашли похожий на бомбу предмет в квартире в Москве

Полтавченко пообещал не перекрывать каналы Петербурга из-за футбола

Страсбург вступился за тяжелобольного арестанта «Матросской Тишины»

СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области

СМИ узнали о побеге в Египет организатора нападения на военных в Чечне

В Новгородской области в аварии с грузовиком погибли шесть украинцев

Театральные критики потребовали от властей «уважения» к Серебренникову

Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека

В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей

Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года

В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты