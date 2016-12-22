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Общество
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В Рижском заливе на латвийском танкере начался пожар
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13:24
В Рижском заливе на латвийском танкере начался пожар

В Рижском заливе 25 мая на танкере Zircon возник пожар, сообщает издание DIENA со ссылкой на пресс-службу береговой охраны.

По данным агентства, в настоящее время «пожар находится под контролем», информация о происшествии поступила в Морской спасательный координационный центр в 10:52 утра по местному времени (совпадает с мск). К танкеру были направлены корабль береговой охраны KA-09 и вертолет Ми-17, при необходимости ими будет произведена эвакуация людей.

Также центр просил флот Рижского свободного порта направить на место происшествия буксир, на котором к месту происшествия прибудут подразделения Государственной пожарно-спасательной службы для оказания поддержки.

По данным издания, судно Zircon построено в 1993 году и ходит под флагом Латвии. 

Теги
пожар, Рига
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